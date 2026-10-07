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    Психолог объяснила популярность тренда «Пробы на роль» в соцсетях

    Психолог Паустовская: тренд с кинопробами отображает наши ежедневные роли

    Фото: РИА «Новости»

    Тренд «Пробы на роль», в котором пользователи записывают забавные видео в формате актерского кастинга, завирусился из-за простоты исполнения и яркого эмоционального отклика. Об этом 360.ru сообщила психолог Инна Паустовская.

    Специалист отметила: чтобы поучаствовать в тренде, не нужны какие-либо особые навыки или специальный реквизит. Наличия телефона и чувства юмора будет достаточно.

    «Это наши ежедневные роли, такие как уставшая мама, обиженный клиент, начальник на совещании, сосед с перфоратором. Это дает мгновенную узнаваемость и вызывает эмоциональный отклик, желание поделиться этим роликом», — пояснила эксперт.

    Подробнее о том, с чего начался этот тренд, в чем секрет его популярности и как он помогает справляться со стрессом, читайте в нашей статье.

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