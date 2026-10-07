Психолог объяснила популярность тренда «Пробы на роль» в соцсетях

Тренд «Пробы на роль», в котором пользователи записывают забавные видео в формате актерского кастинга, завирусился из-за простоты исполнения и яркого эмоционального отклика. Об этом 360.ru сообщила психолог Инна Паустовская.

Специалист отметила: чтобы поучаствовать в тренде, не нужны какие-либо особые навыки или специальный реквизит. Наличия телефона и чувства юмора будет достаточно.

«Это наши ежедневные роли, такие как уставшая мама, обиженный клиент, начальник на совещании, сосед с перфоратором. Это дает мгновенную узнаваемость и вызывает эмоциональный отклик, желание поделиться этим роликом», — пояснила эксперт.

Подробнее о том, с чего начался этот тренд, в чем секрет его популярности и как он помогает справляться со стрессом, читайте в нашей статье.