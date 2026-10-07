Три фото как доказательства. Путешественник во времени заявил, что он из 3311 года

Daily Star: путешественник во времени показал фото якобы из 3311 года

Мужчина, называющий себя путешественником во времени, показал три фотографии, сделанные якобы во время его миссии в 3311 году. Об этом сообщило издание Daily Star .

Мужчина заявил, что у него есть чрезвычайно интересная история, которой он готов поделиться. Она касается его прошлого и будущего.

«То, что я вам рассказываю, — правда, и у меня даже есть доказательства», — отметил он.

После этого он показал три фотографии, на которых якобы изображен наш мир спустя 1300 лет. На первом снимке изображен футуристический мегаполис, построенный на какой-то парящей платформе.

Называющий себя путешественником во времени мужчина добавил, что после этого он снова забрался в телепортационную машину, которая перенесла его в другое место. Там он снял строение, которое назвал типовым жилищем в будущем. Летательный аппарат парил над домом и растительностью.

По его словам, он участвовал в секретной миссии по перемещению во времени в 1990-х годах. Тайну временных путешествий раскрыли благодаря загадочному применению квантовых вычислений. При этом он отказался назвать, что за организация привлекла его к этому проекту.

Автор статьи отметил, что представленные фото — не более чем обработанные современные снимки.

Несколько лет назад разоблачили путешественника во времени по имени Ной, которым оказался 16-летний школьник-фантазер.