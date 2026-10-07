Пастор в ЮАР назвал новую дату конца света

Пастор Джошуа Млакела в ЮАР, известный провальными пророчествами о конце света, объявил новую дату «вознесения» человечества — 12–13 октября 2026 года. Об этом сообщила газета The Expess .

Он объяснил, что узнал дату благодаря видениям, в которых перед ним предстали Бог и Иисус Христос. В итоге так называемое вознесение — событие, которое некоторые христиане отождествляют с восхождением верующих на небеса перед периодом Великой скорби, — должно состояться 12–13 октября.

Пастор назвал срок окончательным и подчеркнул, что переноса не будет.

До этого Млакела объявлял датой вознесения 23 сентября 2025 года. После того как предсказание не исполнилось, пастор объявил, что Бог перенес Судный день, потому что решил дать людям время на покаяние.

Ранее молодой индийский прорицатель Абигья Ананд, который предсказал ковид, сделал очередное пророчество.