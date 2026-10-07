Японка выиграла 14 тысяч долларов на чемпионате по сну

В Токио прошла «Гонка Мэтта». Десятки человек соревновались в скорости засыпания и глубине сна. Победительница под псевдонимом Suimii получила 14 тысяч долларов. Компания — организатор Koala Sleep Japan сообщила об этом в соцсети X .

Производитель матрасов устроил сонный чемпионат, чтобы привлечь внимание японцев к хроническому недосыпу. Состязание прошло в комплексе Share Green Minami Aoyama. Три группы по 20 человек надели специальные датчики и на 90 минут устроились на кроватях в комнате с приглушенным светом.

Победила Suimii, показавшая лучшую скорость засыпания и глубину сна. Она получила 2 220 000 иен, что равняется 14 тысячам долларов.

«Я хочу жить самостоятельно, поэтому думаю, что потрачу деньги на оплату переезда. Я также хочу кровать, как у принцессы, поэтому, думаю, куплю именно такую», — сказала она.

Ранее похожее соревнование по сну прошло в Китае. Участников оставили отдыхать на сутки.