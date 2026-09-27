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    Шеф-повар Шамов рассказал, как приготовить острого цыпленка по-римски

    Шеф-повар ресторана Mushrooms на Якиманке Андрей Шамов поделился рецептом «Полло алла диавола» — римского блюда из острого цыпленка. Птицу обжаривают, а затем запекают в томатной глазировке, сообщает газета «Известия».

    Для блюда понадобится половинка цыпленка, три зубчика чеснока, 3–4 веточки тимьяна, 20 г сливочного и немного растительного масла. Соль и перец добавляют по вкусу. Мясо натирают смесью соли, перца, раздавленного чеснока и тимьяна и оставляют на 30 минут.

    Глазировку готовят из томатного соуса, меда, острого перца и небольшого количества воды. Шамов советует обжарить цыпленка на растительном масле кожей вниз 5–7 минут, затем перевернуть и готовить еще около трех минут. После этого птицу смазывают глазировкой и запекают при 200 градусах 12–15 минут. За две минуты до готовности глазировку наносят повторно.

    Для подачи шеф-повар предлагает томатную основу: половину луковицы обжаривают, добавляют 300 г протертых томатов и томят 10–15 минут. В качестве гарнира подойдут 300 г брокколи и 150 г лисичек. Брокколи бланшируют две минуты, затем обжаривают с грибами на сливочном масле с чесноком. Цыпленка выкладывают на томатный соус, рядом размещают гарнир и добавляют остатки глазировки.

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