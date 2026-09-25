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    Россиянам назвали самые сообразительные породы кошек

    Ura.ru: абиссинцы открывают шкафы, а бенгальские кошки включают свет

    Специалисты выделили пять пород кошек, которые быстро учатся и находят способы добиваться желаемого, сообщает Ura.ru.

    Абиссинские кошки запоминают распорядок дня хозяев, учатся открывать двери и шкафы, осваивают команды в игре. Любопытство этих животных требует внимания: их могут заинтересовать бытовая техника и водопроводные краны.

    Бенгальские кошки умеют включать свет, смывать воду и открывать холодильник. Им нужны игрушки, головоломки и общение с человеком. Без занятий избыток энергии может привести к нежелательному поведению.

    Сиамские кошки различают интонации хозяина, учатся трюкам и могут привыкнуть к прогулкам на шлейке. Мейн-куны улавливают настроение человека и демонстрируют сообразительность в быту: например, приносят миску перед кормлением.

    Сфинксы быстро привыкают к распорядку семьи, осваивают простые трюки и ищут способы привлечь внимание. Владельцам всех пяти пород важно находить время для игр и занятий с питомцами: без умственной и физической нагрузки кошки могут портить вещи.

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