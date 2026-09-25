Россиянам назвали самые сообразительные породы кошек

Специалисты выделили пять пород кошек, которые быстро учатся и находят способы добиваться желаемого, сообщает Ura.ru .

Абиссинские кошки запоминают распорядок дня хозяев, учатся открывать двери и шкафы, осваивают команды в игре. Любопытство этих животных требует внимания: их могут заинтересовать бытовая техника и водопроводные краны.

Бенгальские кошки умеют включать свет, смывать воду и открывать холодильник. Им нужны игрушки, головоломки и общение с человеком. Без занятий избыток энергии может привести к нежелательному поведению.

Сиамские кошки различают интонации хозяина, учатся трюкам и могут привыкнуть к прогулкам на шлейке. Мейн-куны улавливают настроение человека и демонстрируют сообразительность в быту: например, приносят миску перед кормлением.

Сфинксы быстро привыкают к распорядку семьи, осваивают простые трюки и ищут способы привлечь внимание. Владельцам всех пяти пород важно находить время для игр и занятий с питомцами: без умственной и физической нагрузки кошки могут портить вещи.