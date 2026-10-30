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    Профессор Алексеенко объяснила, как выбрать хурму без терпкости

    Профессор Алексеенко: некоторые сорта хурмы можно есть плотными

    Спелую хурму отличают насыщенный цвет и подсохшие чашелистики, а мягкость важна не для всех сортов. Об этом рассказала профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Алексеенко, сообщает Газета.ru.

    Вяжущий вкус связан с танинами и нерастворимым пектином, которых особенно много в незрелых плодах. По мере созревания терпкость уменьшается. Название «королек» не гарантирует сладости: важно учитывать и зрелость.

    Терпкой хурме можно дать дозреть при комнатной температуре. Яблоки или бананы рядом ускорят процесс благодаря выделению этилена. Замораживание тоже уменьшает терпкость, но меняет текстуру, пишет aif.ru.

    Хурма содержит пищевые волокна, каротиноиды, витамин C и калий, однако считать ее лечебным продуктом не стоит. Волокна поддерживают работу кишечника и полезных бактерий, каротиноиды и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса, калий — в работе мышц и нервной системы.

    В зрелых плодах много природных сахаров. Для большинства здоровых людей разумная порция — один-два небольших плода. Большое количество незрелой хурмы с высоким содержанием танинов может вызвать дискомфорт. Людям с заболеваниями пищеварительной системы особенно важно соблюдать умеренность.

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