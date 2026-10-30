Смертельно больной японец получил подарок небес, а теперь может сесть в тюрьму

Умирающий японец вылечился благодаря чужой сумке с деньгами и попал в суд

В Японии суд города Сендай завершил слушания по делу 43-летнего жителя города Хигасимацусима. Мужчина с рецидивом онкологического заболевания нашел на улице сумку с 22 миллионами иен и потратил большую часть суммы на лечение, сообщило издание Japan Today .

Как выяснило следствие, деньги японец нашел еще в марте. Охранники перевозили выручку из местного игрового центра. Работники загружали сумки в инкассаторскую машину, случайно обронили на тротуар одну из них и уехали.

В этот момент мимо проходил больной раком житель Японии. За несколько дней до этого врачи сообщили ему о возвращении смертельной болезни и давали ему от двух до трех месяцев жизни.

Мужчина поднял сумку, отнес ее в ближайший общественный туалет и вскрыл упаковку канцелярским ножом. Внутри находились пачки банкнот.

Мужчина посчитал деньги «подарком свыше». За четыре с половиной месяца он потратил 18 миллионов иен на дорогостоящие медицинские процедуры и зарубежные поездки.

При этом полиция начала разыскивать пропажу сразу же. Уже в июле правоохранители вышли на след мужчины и задержали его по обвинению в присвоении чужого имущества.

Судебное заседание прошло за один день. Мужчина полностью признал вину. Прокурор назвал его действия «абсолютно эгоистичными» и потребовал один год реального тюремного срока.

Защита попросила условное наказание, так как тяжелый диагноз и шок сильно повлияли на ментальное состояние подсудимого. Приговор объявят 6 ноября.

Параллельно мужчина подписал мирное соглашение со страховой компанией, которая ранее возместила инкассаторам всю сумму. Он обязался выплачивать по 30 тысяч иен ежемесячно. При таком графике он полностью погасит долг примерно к 2076 году.

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