Миколог Вишневский назвал грибы с противовирусной активностью

Миколог, кандидат наук Михаил Вишневский сообщил, что некоторые дикорастущие грибы могут поддержать организм во время вирусных инфекций. Он назвал желтые маслята, лисички, чагу и кордицепс, пишет Life.ru .

По словам Вишневского, аптечные витамины не всегда дают заметный эффект при сезонных простудах. Специфических лекарств от большинства вирусов пока не существует, а многие средства лишь облегчают симптомы или снижают вирусную нагрузку.

Эксперт отметил противовирусные свойства чаги, которая растет на березах, и кордицепса. Однако собирать и использовать эти грибы без специальных знаний сложно. Кордицепс растет небольшими очагами и внешне напоминает оранжевую палочку, а чагу необходимо уметь отличать от других наростов на деревьях.

Для обычного рациона Вишневский рекомендовал желтый масленок и обыкновенную желтую лисичку. По его словам, регулярное употребление этих грибов может снизить интенсивность вирусного заболевания.

При этом полноценную работу иммунной системы обеспечивает не отдельный продукт, а разнообразное питание с достаточным количеством белка, витаминов, минералов и клетчатки, передает Zvezdanews.