Флорист Адлер порекомендовала на первом свидании не дарить гвоздики

По словам Адлер, красные гвоздики до сих пор ассоциируются с трауром. Поэтому их гораздо реже используют в оформлении и букетах.

Гвоздики других цветов, оттенков, форм и фактур, напротив, активно применяют для украшения мероприятий и в свадебной флористике, в том числе в букетах невест.

Флорист пояснила, что дарить гвоздики лучше по просьбе девушки или после того, как она сообщила о любви к этим цветам. Без знания ее предпочтений такой подарок может вызвать нежелательную реакцию. По словам Адлер, это касается людей любого возраста.

При этом гвоздики отличаются стойкостью: они могут простоять до месяца. Именно за это многие их и предпочитают, отметила флорист.