Флорист Адлер порекомендовала на первом свидании не дарить гвоздики
Флорист Эва Адлер назвала гвоздики рискованным подарком для первого свидания. Сначала стоит узнать предпочтения девушки, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Адлер, красные гвоздики до сих пор ассоциируются с трауром. Поэтому их гораздо реже используют в оформлении и букетах.
Гвоздики других цветов, оттенков, форм и фактур, напротив, активно применяют для украшения мероприятий и в свадебной флористике, в том числе в букетах невест.
Флорист пояснила, что дарить гвоздики лучше по просьбе девушки или после того, как она сообщила о любви к этим цветам. Без знания ее предпочтений такой подарок может вызвать нежелательную реакцию. По словам Адлер, это касается людей любого возраста.
При этом гвоздики отличаются стойкостью: они могут простоять до месяца. Именно за это многие их и предпочитают, отметила флорист.