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    Россиянам объяснили, как работает эффект Манделы

    Психолог Паустовская: при каждом воспоминании мозг собирает картину заново

    Gemini
    Фото: Gemini

    Эффект Манделы объясняется тем, как человеческий мозг способен дорисовывать детали происходящего в прошлом. Об этом 360.ru сообщила клинический психолог Инна Паустовская.

    По ее словам, возникновение ложных воспоминаний связано с тем, как в принципе работает вся человеческая память: она не записывает события как некий единый видеофайл.

    «При каждом воспоминании мозг заново собирает картину из фрагментов, ожиданий, стереотипов. Мозг „достраивает“ недостающие детали по привычным образцам», — пояснила эксперт.

    В некоторых случаях человек непроизвольно заполняет пробелы в памяти деталью, которая выглядит правдоподобно, но на самом деле не отображает реальность.

    Подробнее о том, как интернет способен ускорить эти процессы, как отличить фантазию от правды и почему эффект Манделы распространился на созданного россиянками ИИ-персонажа Румпеля, читайте в нашей статье.

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