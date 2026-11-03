Россиянам объяснили, как работает эффект Манделы

Эффект Манделы объясняется тем, как человеческий мозг способен дорисовывать детали происходящего в прошлом. Об этом 360.ru сообщила клинический психолог Инна Паустовская.

По ее словам, возникновение ложных воспоминаний связано с тем, как в принципе работает вся человеческая память: она не записывает события как некий единый видеофайл.

«При каждом воспоминании мозг заново собирает картину из фрагментов, ожиданий, стереотипов. Мозг „достраивает“ недостающие детали по привычным образцам», — пояснила эксперт.

В некоторых случаях человек непроизвольно заполняет пробелы в памяти деталью, которая выглядит правдоподобно, но на самом деле не отображает реальность.

Подробнее о том, как интернет способен ускорить эти процессы, как отличить фантазию от правды и почему эффект Манделы распространился на созданного россиянками ИИ-персонажа Румпеля, читайте в нашей статье.