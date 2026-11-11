Макака Панч из японского зоопарка стал защитником младших обезьян

Японская обезьянка Панч, который еще будучи детенышем подвергался буллингу со стороны сородичей, вырос и теперь сам защищает маленьких. Об этом сообщил NDTV .

Обезьяна из зоопарка в Итикаве прославилась из-за снимков с плюшевой игрушкой. Сейчас зверек вырос и снова стал героем соцсетей.

«Панч, осиротевший макак, выздоровел и теперь присматривает за младшим детенышем в зоопарке города Итикава», — отметил канал.

Посетители засняли, как обезьянка играет с сородичами, а также забоится о маленьких. Сотрудники зоопарка подтвердили, что Панч полностью социализировался в стае, несмотря на свое прошлое.

Ранее в сети завирусился ролик со слоненком Линь Май из зоопарка Вашингтона, повторившего судьбу Панча. Детеныша бросила его мать — она проявляла агрессию и отстранялась от дочери. В итоге слоненка усыновила тетя — слониха по кличке Сварна. Сначала детеныш привязался к смотрителям зоопарка, но со временем стал перенимать поведение родственницы.