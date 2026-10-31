Садовод Олейник объяснила, что делать, если укроп на подоконнике пожелтел

Выращиваете зелень прямо на окне, но укроп пожелтел? Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Крым Татьяна Олейник рассказала 360.ru, почему так происходит и что с этим делать.

«Укроп может желтеть и вытягиваться, если посадки густые. Исправить это можно прореживанием. Также зелень может тускнеть, если не хватает азота или если ее перелили. Можно поливать не так часто, а желтые веточки удалить», — уточнила эксперт.

Иногда укроп заболевает — появляются вредители или тля, особенно если использовался грунт с участка. Чаще всего они говорят о том, что укроп переливается или очень густо растет.

Если появился вредитель черная ножка, Олейник посоветовала выдернуть такой всход, пока болезнь не повредила другие. Место спрыскивают раствором марганцовки для обеззараживания. Если же болезнь распространилась, лучше все грядки на подоконнике выбросить — им уже ничем не помочь.

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