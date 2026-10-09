Абиссинские кошки возглавили рейтинг пяти самых умных пород

Абиссинцы заняли первое место в пятерке сообразительных пород, составленной по отзывам участников форумов о домашних животных. В список также вошли сиамские и бенгальские кошки, сфинксы и мейн-куны, сообщает inkazan.ru .

Авторы рейтинга выделили у абиссинцев любопытство, память и скорость обучения. Второе место заняли сиамские кошки: они быстро осваивают трюки, надолго запоминают правила и активно общаются с хозяином.

Бенгалы оказались на третьей строчке. Они учатся открывать двери и шкафы, приносить предметы и проходить полосы препятствий. Сфинксы заняли четвертое место благодаря чувствительности к настроению человека и способности запоминать команды. Мейн-куны замкнули пятерку: они различают слова и интонации, осваивают апортировку и шлейку.

Заводчица кошек Валерия Леонтьева рекомендовала кормушки-пазлы, игровые комплексы, мячики с лакомствами и удочки-дразнилки. Сложность задач стоит повышать постепенно, а охотничью игру завершать поимкой «добычи».

Фелинолог предложила ежедневно уделять 10 минут обучению с кликером и 15–20 минут охотничьим играм. Поиск лакомств развивает память и обоняние, новые безопасные предметы поддерживают интерес. К прогулкам на шлейке питомца нужно приучать постепенно. Леонтьева подчеркнула: нехватка занятий может приводить к разрушительному поведению от скуки.