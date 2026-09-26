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    В Приморье открылся первый в России госцентр реабилитации тигров

    В охранной зоне Уссурийского заповедника заработал государственный центр помощи амурским тиграм и другим диким животным. Он стал первым таким объектом в России, сообщает Zvezdanews.

    Центр занимает 65,5 гектара кедрово-широколиственного леса. Здесь будут выхаживать раненых зверей, тигрят-сирот и животных, пострадавших из-за деятельности человека. Расположение центра позволяет ограничить их контакт с людьми.

    Организация «Амурский тигр» создала объект при поддержке благотворителей и совместно с правительством Приморского края. В открытии участвовали министр юстиции России Константин Чуйченко, губернатор Олег Кожемяко и генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По словам Чуйченко, президент поручил создать подобные центры и в других регионах с учетом местных видов животных.

    В центре оборудовали четыре вольера для взрослых тигров и три — для тигрят-сирот. Отдельные пространства предусмотрели для птиц, мелких млекопитающих и гималайских медведей. В вольерах для истощенных тигрят зимой поддерживают тепло, а летом работает кондиционирование. Шумное оборудование разместили на расстоянии, чтобы звери не привыкали к звукам техники.

    Еще один центр планируют открыть осенью 2027 года в Хабаровском крае. Он будет принимать животных из этого региона и Еврейской автономной области.

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