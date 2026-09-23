Климатологи спрогнозировали 451 тысячу избыточных смертей из-за Эль-Ниньо

Climate Impact Lab: жара от Эль-Ниньо станет причиной смерти 451 тысячи человек

Феномен Эль-Ниньо с резким потеплением верхнего слоя воды в Тихом океане приведет к глобальным изменениям климата и возникновению экстремальной жары, что вызовет 451 тысячу избыточных смертей в первые девять месяцев. Такой расчет провели специалисты Climate Impact Lab .

Они подчеркнули, что самая угрожающая ситуация сложилась для стран африканского Сахеля.

В частности, в Нигерии прогнозируют 31,4 тысячи дополнительных смертей, в Судане — 17,5 тысячи, в Нигере — 10 тысяч, в Чаде — восемь тысяч. Также под угрозой оказались страны Юго-Восточной Азии, Индия, Пакистан и Бразилия.

Климатологи отметили, что для расчета они учитывали местный климат, уязвимость населения и способность адаптироваться к жаркой погоде.

Специалисты подчеркнули, что для предотвращения гибели людей необходимо заранее принять меры и направить дополнительные ресурсы в страны, для которых аномальная жара представляет наибольшую угрозу.

Также авторы доклада подчеркнули, что речь идет только об избыточной смертности от жары. В своем исследовании они не просчитывали гибель людей из-за засух, наводнений и природных пожаров, которые вызовет изменение климата.

В конце августа служба дистанционного зонирования Copernicus заявила, что средняя температура поверхности Мирового океана достигла максимального показателя в +21,1 градуса.

Они отметили, что этот показатель неокончательный и дальнейшее нагревание океанского бассейна продолжится после начала Эль-Ниньо.