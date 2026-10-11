Супер-Эль-Ниньо грозит побить рекордную температуру 1982–1983 годов этой зимой

Такое климатическое явление, как супер-Эль-Ниньо, способное менять погодные условия по всему миру, начало формироваться в тропической части Тихого океана. В этом районе уже несколько месяцев накапливается тепло, сообщило издание Science XXI .

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о стопроцентной вероятности сохранения чрезвычайно сильного Эль-Ниньо до декабря. Кроме того, до февраля этот показатель составил более 80%.

В NOAA отметили, что уже зафиксирована серия суточных температурных рекордов. Недавно в восточной тропической части Тихого океана температура воды достигла отметки на 3,4 градуса Цельсия выше нормы. Если отклонение за период с октября по декабрь в среднем составит 2,7 градуса, то будет побит рекорд 2,4 градуса, установленный во время Эль-Ниньо 1982–1983 годов.

«Нельзя отделить Эль-Ниньо от глобального потепления — они неразрывно связаны», — заявил координатор программы исследований изменения климата Национального автономного университета Мексики Франсиско Эстрада.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил рекордные снегопады и оттепели в России предстоящей зимой из-за прохождения мирового климатического явления Эль-Ниньо.