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    Супер-Эль-Ниньо грозит побить рекордную температуру 1982–1983 годов этой зимой

    Климатолог Эстрада: Эль-Ниньо может побить температурный рекорд 1982–1983 годов

    Фото: РИА «Новости»

    Такое климатическое явление, как супер-Эль-Ниньо, способное менять погодные условия по всему миру, начало формироваться в тропической части Тихого океана. В этом районе уже несколько месяцев накапливается тепло, сообщило издание Science XXI.

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о стопроцентной вероятности сохранения чрезвычайно сильного Эль-Ниньо до декабря. Кроме того, до февраля этот показатель составил более 80%.

    В NOAA отметили, что уже зафиксирована серия суточных температурных рекордов. Недавно в восточной тропической части Тихого океана температура воды достигла отметки на 3,4 градуса Цельсия выше нормы. Если отклонение за период с октября по декабрь в среднем составит 2,7 градуса, то будет побит рекорд 2,4 градуса, установленный во время Эль-Ниньо 1982–1983 годов.

    «Нельзя отделить Эль-Ниньо от глобального потепления — они неразрывно связаны», — заявил координатор программы исследований изменения климата Национального автономного университета Мексики Франсиско Эстрада.

    Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил рекордные снегопады и оттепели в России предстоящей зимой из-за прохождения мирового климатического явления Эль-Ниньо.

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