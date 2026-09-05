Черные лебеди мировой экономики. Кому особенно дорого обойдутся природные катастрофы

Наводнения, землетрясения, пожары и экстремальная жара способны не только разрушать города и инфраструктуру, но и запускать цепочку экономических последствий — от остановки производств до дополнительных расходов государств и роста издержек бизнеса. 360.ru разбирался, какие отрасли первыми принимают удар стихии, как компании готовятся к катастрофам и насколько устойчива энергетика к погодным аномалиям.

Заводы, склады и энергетика — в первой зоне риска

Сильнее всего природные катастрофы угрожают реальному сектору экономики, заявил 360.ru член экспертного совета при Российском газовом обществе, директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев. Причина заключается в большом количестве физических активов, которые невозможно быстро перенести из опасной зоны.

Речь идет не только о предприятиях, но и о складах, логистических центрах и протяженной инфраструктуре.

«В первую очередь отмечаем инфраструктурные компании, у которых инфраструктура размещена во многих точках, и она протянута, линейные объекты. То есть все, что связано с энергетикой: газопроводы, трубопроводы, водопроводы. Все это, конечно, безусловно, в зоне риска», — объяснил Марышев.

Особенно чувствительна к природным катастрофам и добывающая промышленность, где действуют повышенные требования к безопасности и экологии. Авария на таком объекте способна привести не только к непосредственному ущербу предприятию, но и к дополнительным расходам на устранение последствий.

Эксперт выделил четыре сектора, для которых последствия стихийных бедствий могут оказаться особенно ощутимыми: промышленность, складская инфраструктура, ретейл и энергетика.

Проблема не ограничивается разрушенными объектами. По словам Марышева, дополнительные расходы бизнеса и государства способны постепенно пройти по всей экономической цепочке.

«Все это каскадом будет падать на бюджеты стран. И все это будет оказывать влияние на ставки, на бюджетирование. Соответственно, все это мы увидим на товарных полках», — предупредил он.

Масштаб потенциальных потерь показывает ситуация в Непале. Разрушительное наводнение, произошедшее 26 августа, предварительно, нанесло стране ущерб минимум в 2,56 миллиарда долларов. В эту оценку входят потери имущества, жилья и инфраструктуры. Только на первоочередное восстановление дорог, временного жилья, водоснабжения и электроснабжения в первые четыре месяца потребуется около 52,6 миллиона долларов.