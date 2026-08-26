Академик Добролюбов: температуру Мирового океана меняют человек и Эль-Ниньо

Средняя температура поверхности Мирового океана достигла + 21,1 градуса Цельсия за всю историю спутниковых наблюдений. Декан географического факультета МГУ, академик Сергей Добролюбов рассказал, что причиной «лихорадки» стало сочетание антропогенного потепления и природного феномена Эль-Ниньо.

Мировой океан обновил свой рекорд 2024 года: недавно средняя температура его поверхности достигла +21,1 градуса Цельсия. Такие изменения могут серьезно сказаться на климате и поставить под угрозу нормальную жизнь многих регионов планеты.

Декан географического факультета МГУ, академик Сергей Добролюбов в беседе с 360.ru объяснил, что перегрев вызван двумя факторами. Во-первых, это увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, который задерживает радиацию, чем и нагревает воду. Во-вторых, природное явление Эль-Ниньо.

Во время Эль-Ниньо аномально нагревается поверхностная вода в центральной и восточной частях Тихого океана. Это временно меняет направление ветров и течений, что запускает цепную реакцию погодных изменений по всей планете

«Увеличится количество осадков, тайфунов, наводнений… Повышение уровня океана к концу XXI века может дойти до метра», — предупредил Сергей Добролюбов, добавив, что это создает угрозу для прибрежных регионов.

Кто еще окажется под угрозой и чем грозит потепление мировой экономике, читайте в материале 360.ru.