Климатолог Карнаухов спрогнозировал теплые осень и зиму в России

Пик климатического явления Эль-Ниньо принесет в Россию относительно теплые осень и зиму. При этом феномен уже усилил засуху в ряде регионов мира, пишет ИА НСН .

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что нынешнее Эль-Ниньо быстро началось после предыдущей фазы и оказалось мощным по нескольким параметрам. Обычно интервал между активными стадиями составляет пять-восемь лет, в этот раз он занял около года, передает RT.

Явление влияет на климат стран Тихоокеанского бассейна, в том числе Южной Америки, Австралии и Индии. В одних регионах оно вызывает наводнения, в других — засухи и температурные аномалии. Карнаухов отметил, что Эль-Ниньо также усиливает последствия глобального потепления.

Из-за засухи администрация Панамского канала предупредила о сокращении трафика: в октябре число проходящих судов будет на 18% меньше, чем в августе. По данным ООН, пик воздействия Эль-Ниньо ожидается в сентябре–декабре.

Карнаухов считает более опасной возможную перестройку течений в Северной Атлантике. Она способна изменить температуру на 20–25 градусов и серьезно ухудшить условия жизни в Европе, европейской части России, Канаде и части США.