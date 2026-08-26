Сегодня 18:23 Океан бьет температурные рекорды. Чем потепление воды грозит человечеству Академик Добролюбов: температуру океана меняют человек и Эль-Ниньо Фото: Topen Anggara Saputra / www.globallookpress.com Экология

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Средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Это не только может ударить по морской экосистеме, но и сильно сказаться на мировой экономике. Заведующий кафедрой океанологии академик Сергей Добролюбов рассказал 360.ru, в чем причина «лихорадки» и как она отразится на климате планеты.

Температура океана повышается Мировой океан поставил новый рекорд: 22 августа средняя температура его поверхности достигла + 21,1 градуса Цельсия за 47 лет наблюдений. Ставить «градусник» начали с 1979 года: спутниковый мониторинг ведет европейская служба Copernicus. Предыдущее достижение отметили в марте 2024-го — тогда это было + 21,09 градуса. Потепление связанно с двумя процессами. Первый — это антропогенное влияние человека, объяснил 360.ru декан географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, вице-президент Русского географического общества, академик, заведующий кафедрой океанологии Сергей Добролюбов.

У нас каждый год увеличивается концентрация двуокиси углерода в атмосфере. Углекислый газ задерживает радиацию, которая идет от поверхности в космос. Поэтому и нижний слой атмосферы, и океан постепенно нагреваются. Океан греется меньше, чем суша и воздух, но все равно за 40 с лишним лет температура его поверхности выросла на семь десятых градуса. Сергей Добролюбов

Второй процесс, природный, называется Эль-Ниньо, уточнил ученый. Во время этого явления аномально нагревается поверхностная вода в центральной и восточной частях Тихого океана. Это временно меняет направление ветров и течений, что запускает цепную реакцию погодных изменений по всей планете «Эль-Ниньо бывает пару раз за 10 лет, иногда раз в три года, иногда раз в семь лет. Оно очень сильно наступает сейчас, максимум будет в районе Нового года. Весь Тихий океан перегрет, особенно его экваториальная часть», — рассказал Добролюбов.

Фото: Ураган Лала в Тихом океане, 18 августа 2026 года. Lauren Dauphin/Nasa Earth / www.globallookpress.com

Ученый добавил, что по сравнению со среднеклиматическими показателями температура повысилась во всем Мировом океане — от 60 градусов южной широты до 60 градусов северной широты, без полярных областей, которые, кстати, особенно в арктических широтах, еще больше подвержены повышению температуры. Нынешний и будущий годы могут быть очень теплыми, но потом начнется обратный процесс — Ла-Нинья. Это аномалия похолоднее, но все равно общее повышение температуры будет еще не одну сотню лет, заверил Добролюбов.

Лишнее тепло за счет антропогенных эффектов углекислого газа постепенно проникает в глубину. Там все медленно движется, и нужны века, чтобы вода от поверхности дошла до северной части Тихого океана. Даже если человек перейдет полностью на возобновляемые источники энергии, все равно потепление еще долго будет идти в глубинных слоях. Сергей Добролюбов

Тепло отразится на климате Потепление поверхности Мирового океана принесет свои последствия для климата. Чем теплее, тем больше в атмосферу уйдет влаги, а она обладает определенной энергией, напомнил ученый. Так что количество осадков, тайфунов и наводнений увеличится. «Вода становится более теплой, и каждый год ее уровень увеличивается на три-четыре миллиметра. Почти половина этого повышения происходит не за счет таяния ледников, а за счет термического расширения. Поэтому к концу XXI века повышение уровня воды может дойти до метра», — рассказал Добролюбов.

Фото: Ураган, Бразилия, 12 июня 2026 года. Joel Silva / www.globallookpress.com

Ученый отметил, что это плохая новость для регионов, расположенных в устьях рек, — там будет угроза наводнений и тайфунов. Благо существуют предохраняющие гидротехнические затворы: они установлены в Санкт-Петербурге, Лондоне, некоторых городах Голландии. Коралловым островам Тихого океана тоже придется несладко, сказал Добролюбов. Превратности климата могут привести к изменению состава морской воды, и целые колонии этих удивительных морских животных могут попросту исчезнуть.

«Из-за того, что у нас лишний углекислый газ в атмосфере, треть его попадает в океаны. Возникает ацидофикация, или эффект подкисления. В морской воде слабощелочная среда, поэтому кораллы, скелет которых в основном состоит из карбоната кальция, чувствуют себя хорошо. Но если среда становится нейтральной или кислой, они будут умирать. Сергей Добролюбов

Жара ударит по кошелькам Сильное потепление способно больно ударить по экономике. Эксперты Международного валютного фонда подсчитали, что в годы сильного Эль-Ниньо цены на продукты питания могут подскочить на 5–10% и держаться на высоком уровне больше года. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии — главные поставщиках риса и пальмового масла. Бразилия — мировой гигант по производству кофе, да и сахара производит около 20% от всего мирового рынка. Западная Африка поставляет какао-бобы. Сильная засуха в этих регионах не только уменьшит урожай, но и запустит цены в космос.

Фото: Zheng Lingfu / www.globallookpress.com