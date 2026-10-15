Синоптик Шувалов спрогнозировал неделю без снега в Москве

Синоптик Александр Шувалов сообщил, что в ближайшую неделю в Москве не ожидается снега. Похолодание 21–23 октября, скорее всего, пройдет без осадков, сообщает Zvezdanews .

На этой неделе в столице ненадолго похолодало до +10 градусов, но в выходные вновь потеплеет. В субботу воздух прогреется до +15…+17 градусов, в воскресенье — примерно до +15. Осадков практически не ожидается.

По прогнозу Шувалова, 21–23 октября дневная температура опустится до +8…+9 градусов, а ночная — до +2…+4. Синоптик отметил, что такую погоду сложно назвать очень холодной, однако о более теплой одежде уже стоит подумать.

Шувалов объяснил, что похолодание будет связано с повышением давления и, вероятнее всего, обойдется без осадков. По его словам, зимнюю резину пока можно оставить в гараже.

При этом синоптик подчеркнул, что осадки на срок свыше пяти-семи дней плохо поддаются прогнозированию. Пока он прогнозирует отсутствие снега только на ближайшую неделю.