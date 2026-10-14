Публицист развенчал миф о «проклятии детей Сталина»
Писатель Широкорад: публикации о «проклятии детей Сталина» — явный перебор
Периодические возникающие в прессе публикации о «проклятии детей Сталина» не стоит воспринимать всерьез. На это в беседе с 360.ru указал писатель и публицист Александр Широкорад.
Он назвал подобное утверждение явным перебором и напомнил, что, например, Василия Джугашвили арестовывали за несдержанность и пьянство, а Светлана Аллилуева даже после смерти отца жила неплохо.
«Никакого проклятия на них не было», — подчеркнул Широкорад.
Писатель добавил, что сам Сталин обращался с сыновьями довольно строго, баловали парней приближенные вождя. Без каких-либо проблем, по его словам, сложились жизни внуков и правнуков генералиссимуса.
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