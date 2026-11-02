Сегодня 07:00 Базилик на подоконнике: как получить урожай без фитоламп и теплиц Агроном Воробьев: базилик не надо пересаживать — его надо сразу сеять в горшок Фото: 360.ru Эксклюзив

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Домашняя зелень на подоконнике давно перестала быть экзотикой, и базилик в этой роли входит в число самых популярных культур. Однако, хоть растение и считается неприхотливым, у новичков оно нередко гибнет. Почему так происходит и что действительно важно знать, чтобы иметь всегда свежую зелень с грядки — в материале 360.ru.

Зеленый или фиолетовый? Вокруг сортов базилика сложилось устойчивое мнение, будто фиолетовые крупнолистные варианты растут дольше и плохо подходят для дома. Именно этот тезис чаще всего сбивает новичка перед первым посевом. Агроном и биолог Михаил Воробьев в разговоре с 360.ru объяснил, что дело исключительно во вкусе, поэтому сорта подбирают под собственные предпочтения. «По вкусу они несколько отличаются за счет повышенного количества антоцианов — пигментов в краснолистных и фиолетоволистных сортах. Это дело вкуса — кто к какому базилику привык. Во всем остальном они мало друг от друга отличаются», — пояснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

По словам специалиста, при правильном поливе и достаточной засветке растет любой базилик, и агротехника у всех сортов одинаковая. При этом Воробьев добавил, что крупнолистные сорта потребуют чуть больше времени, потому что им просто-напросто нужно набрать больше биомассы. Сразу в горшок, без пересадок Самая частая ошибка начинающих — выкопать взрослый базилик с грядки осенью и занести домой в горшке. Однако, взрослый базилик пересадку не переносит, особенно если он уже отцвел к концу лета.

Некоторые садоводы думают: «Вот у меня базилик на грядке, уже осень, скоро заморозки, сейчас я его выкопаю, посажу в горшочек и принесу домой». И ничего не получается. Не любит взрослый базилик пересадки на другое место. Когда он маленький, его можно пикировать, пересаживать, высаживать на постоянное место. Это нормально. Но когда он уже вырос, то он этого очень не любит. Михаил Воробьев Агроном и биолог

Базилик нужно высеивать сразу в горшок. При этом, как объяснил собеседник 360.ru, вовсе не обязательно все время держать его в доме. «Если хотите, чтобы базилик у вас был на подоконнике, то выращивать его нужно вот из семечка непосредственно в горшке. Это может быть, кстати, и дачное выращивание. Вы можете выращивать его на открытом воздухе в горшке, а потом просто перенести», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Этот подход резко увеличивает шансы на успех, так как растение проводит весь цикл в одной земле и не тратит силы на приживание в новом грунте. Два условия, без которых ничего не выйдет Как объяснил эксперт, базилик требователен к свету и теплу. Иногда даже небольшое понижение температуры оказывается для растения фатальным, поэтому зимние сквозняки могут быстро поставить крест на этой затее. Место на подоконнике тоже имеет значение. Вплотную к стеклу горшок с растением ставить нельзя. Летом лист прижимается к нагретой поверхности, не испаряет влагу и перегревается, а зимой холодное стекло грозит растению обморожением. Но и убирать далеко от окна, к примеру, на пол к батарее отопления, тоже не стоит, так как там растение не получит света.

Ставить горшок к батарее — это вообще какой-то нонсенс, поскольку все-таки он должен стоять именно на окне. Если он стоит на полу около батареи, значит, он остается без света, а это, конечно же, недопустимо. А что касается нахождения вплотную к стеклу, то летом могут быть термические ожоги листьев, потому что растение недостаточно охлаждается. Зимой, наоборот, стекла сильно охлаждаются и может случиться обморожение. Михаил Воробьев

Воробьев напомнил, что это правило касается не только базилика. Летом от перегрева у стекла страдают все комнатные растения на подоконнике. Досветка и ее целесообразность Осенью и зимой естественного света растениям катастрофически не хватает. Базилику в этот период нужна досветка примерно 8-10 часов в сутки, как и рассаде овощных культур. Однако, по словам Воробьева, чтобы получить урожай базилика, не обязательно использовать именно фитолампы. Достаточно использовать обычную лампу. «Можно использовать фитолампы. Но для растений все равно, в общем-то, какой вы свет им включите. Считается, что фитолампа использует длину волны, которая максимально используется растениями. Поэтому эта лампа более эффективна. Но одно дело, когда у вас под стеклом несколько гектаров и несколько тысяч ламп, и совсем другое, когда у вас одна-две лампы над подоконником. Вряд ли вы получите заметную разницу в таких условиях», — объяснил Воробьев.

Фото: РИА «Новости»

При этом эксперт заметил, что для человеческого глаза фитолампа некомфортна. Исходя из этого, годится она только для досвечивания растений. «А обычный светильник белого цвета универсальный, вы можете его в других местах по назначению использовать — в коридоре, в подвале, где угодно. И он, в общем-то, послужит и как обычный светильник. Поэтому фитолампа или же обычное дополнительное освещение — для растений это особого значения не имеет. Только для вас», — отметил эксперт. Делать ли прищипку на домашней грядке Чтобы получить богатый урожай базилика, часто советуют делать прищипывание верхушки после трех-четырех пар листьев. Однако, собеседник 360.ru отметил, что в случае базилика это не настолько важная процедура, как для некоторых других растений.

Фото: 360.ru