В Саратовской области начнется постепенное похолодание с дождями

В Саратовской области 17 и 18 октября пройдут небольшие дожди, а температура начнет постепенно снижаться. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на синоптика регионального гидрометцентра Екатерину Попкову.

По словам специалиста, среднесуточная температура воздуха в регионе пока превышает климатическую норму на 8-10 градусов. В субботу днем по области ожидается +18…+23 градуса, в Саратове — до +20 градусов. Местами порывы восточного и юго-восточного ветра могут достигать 14 м/с.

В воскресенье дневная температура составит +17…+22 градуса. К понедельнику осадки прекратятся, а воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В большинстве районов региона действует третий класс пожарной опасности, местами — четвертый и пятый классы.