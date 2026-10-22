В Приморье ожидаются температурные качели и снег из-за тайфуна CHAMPI

Мощный тихоокеанский тайфун CHAMPI спровоцирует резкие температурные колебания в Приморском крае в конце октября. Об этом со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая сообщило издание «ФедералПресс» .

По словам синоптика, 24 октября в регионе потеплеет на четыре градуса и более выше климатической нормы, когда тайфун подойдет к острову Тайвань. Однако 28–29 октября, сместившись к Курильским островам и превратившись во внетропический циклон, вихрь откроет дорогу арктическому воздуху. В крае похолодает, а на севере и в центре не исключен снег.

Кубай отметил, что стихия выделяется исключительной силой — давление в ее центре падало до аномальных 900 гПа. В дальнейшем кратковременное потепление вновь сменится понижением температуры.