В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами снег в последний день недели. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег)», — уточнили метеорологи.

Дневная температура воздуха в столице будет колебаться от нуля до +2 градусов, а ночью может опуститься до -2. В ночное время также возможен небольшой снег, а местами и гололедица.

Синоптики отметили, что в Москве ожидается юго-западный ветер со скоростью от трех до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем столбики термометров покажут от –2 до +3 градусов. В ночное время температура воздуха может опуститься до –3 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что к середине следующей недели наступит климатическая зима. По его словам, сильные снегопады ожидаются уже во вторник и среду.