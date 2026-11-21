Автоэксперт Осипов назвал главные ошибки при подготовке машины к зиме

Невнимательное отношение к техническому состоянию автомобиля грозит серьезными проблемами с наступлением первых морозов. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов.

«Дороже всего водителям при подготовке к зиме обходится невнимательность», — подчеркнул он.

Автоэксперт подчеркнул, что в первую очередь владельцам машин нужно проверить заряд аккумулятора, состояние его контактов и клемм. При сильном похолодании проблемы с батареей не дадут завести автомобиль.

Также Осипов рекомендовал проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости и давление в шинах. С понижением температуры давление в покрышках падает, поэтому его необходимо привести к значениям, установленным производителем автомобиля.

Перед зимой стоит посетить автосервис и проверить подвеску, включая амортизаторы. Их неисправность ухудшает устойчивость автомобиля на дороге.

Кроме того, эксперт посоветовал обработать силиконовым составом резиновые уплотнители дверей, чтобы они не примерзали в морозы.

Резкое похолодание до −5 градусов начнется Москве и Московской области в начале следующей недели. Вместе с понижением температуры в столичный регион придут снегопады. Советы водителям в преддверии Дня жестянщика подготовил 360.ru.