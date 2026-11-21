Каждый год первый гололед на дорогах застает российских водителей врасплох. Привычные маневры оборачиваются столкновениями, а ошибки — дорогостоящим ремонтом. Это время автомобилисты называют Днем жестянщика. Почему водители теряют управление на скользких дорогах, какие опасности скрываются под снегом и как подготовить машину к зиме — в материале 360.ru.

Погода дала передышку водителям Московского региона

Первый сильный снегопад обрушился на Москву и Московскую область в минувшую среду, 18 ноября. Циклон сопровождался сильным ветром и ухудшением видимости. К вечеру загруженность дорог достигла шести баллов, а средняя скорость движения транспорта снизилась до 26 километров в час. Выпавший снег быстро растаял, но передышка оказалась недолгой. В ночь на воскресенье, 22 ноября, в столичном регионе ожидаются заморозки до −2 градусов. Оставшаяся на дорогах вода превратится в лед. На следующей неделе Москву и Подмосковье ждут сильные снегопады, а температура опустится до −5 градусов.

Ошибки на скользкой дороги

Фото: РИА «Новости»

Главная опасность первого гололеда в том, что автомобилисты не успевают приспособиться к изменившимся дорожным условиям. Они тормозят и проходят повороты так, как привыкли на сухом асфальте, хотя сцепление колес с дорогой значительно ухудшилось. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов. Он подчеркнул, что росту аварийности в межсезонье способствуют два основных фактора: водители не успели установить зимние шины либо переоценили собственные навыки. Особенно это касается автомобилистов с небольшим стажем, которым сложно быстро изменить привычную манеру вождения.

Большая часть аварий, которые происходят в эти дни, элементарны. Как правило, это несоблюдение дистанции: кто-то кого-то толкнул в корму автомобиля, потому что затормозил очень поздно, или покрышки не те. Андрей Осипов

Такие столкновения обычно обходятся без тяжелых последствий, однако даже небольшие ДТП затрудняют движение и становятся причиной пробок. Гораздо опаснее потеря управления при обгонах и перестроениях на загородных трассах, где образовались снежные накаты и колея. Водитель может успешно начать маневр, но при возвращении на полосу теряет управление автомобилем. «Он проваливается в занос, потому что действует неправильно. Как правило, сбрасывает газ, пытается при появлении заноса ловить машину. И оказывается на обочине: это еще хорошо. Но во многих случаях его выносит на встречную полосу», — предупредил Осипов. Не менее опасны ошибки при прохождении поворотов. Если на скользком покрытии автомобиль перестает реагировать на поворот руля и продолжает двигаться прямо, неопытный водитель зачастую пытается повернуть колеса еще сильнее. Это не восстанавливает сцепление с дорогой и грозит выездом на соседнюю полосу.

Фото: РИА «Новости»

Дополнительные опасности подстерегают автомобилистов во дворах и на парковках, где снег скрывает бордюры и другие препятствия, способные повредить колесные диски и подвеску. «Ты просто едешь и понимаешь, что тебе нужно взять влево-вправо, а бордюр припорошен снегом, ты бьешься о него колесом, повреждаешь диск и, не дай бог, подвеску автомобиля», — объяснил Осипов. Еще одна проблема — высокие сугробы, которые ограничивают обзор при выезде с придомовой территории. За снежными завалами водитель может не заметить приближающийся автомобиль, велосипедиста или пешехода. Чтобы избежать повреждений, Осипов посоветовал двигаться с небольшой скоростью, особенно в незнакомых местах. При этом необходимо ориентироваться на видимые границы дороги и элементы дорожной инфраструктуры, а не пытаться наугад преодолеть заснеженный участок. По словам автоэксперта, избежать опасных ситуаций помогает не только снижение скорости, но и умение правильно оценивать возможности автомобиля. Особенно важно не переоценивать собственный опыт. Автомобилистам с небольшим стажем Осипов рекомендовал пройти курсы контраварийной подготовки именно зимой. На таких занятиях водители учатся чувствовать момент потери сцепления с дорогой, правильно реагировать на заносы и понимать, как автомобиль ведет себя на скользком покрытии.

Как подготовить автомобиль к зиме

Фото: РИА «Новости»

Главная ошибка водителей — это невнимательное отношение к техническому состоянию машины. Многие вспоминают о необходимости обслуживания только после возникновения проблем.

Дороже всего водителям при подготовке к зиме обходится невнимательность.

В первую очередь он рекомендовал проверить уровень заряда аккумулятора, состояние его контактов и клемм. При сильном похолодании проблемы с батареей приведут к тому, что машина не заведется. Не менее важно проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости, а также давление в шинах. При снижении температуры давление в покрышках падает, поэтому его необходимо привести к значениям, рекомендованным производителем автомобиля. Перед зимой Осипов также посоветовал посетить автосервис и проверить подвеску, в том числе амортизаторы. Их неисправность способна ухудшить устойчивость автомобиля, особенно при движении по скользкой дороге. Отдельного внимания заслуживают резиновые уплотнители дверей. Если не обработать их силиконовым составом, во время морозов они могут примерзнуть и повредиться при открывании. Автоэксперт напомнил и о простых бытовых мелочах. Например, тканевые коврики на зиму лучше заменить резиновыми, чтобы влага от растаявшего снега не скапливалась в салоне.

За какие зимние ошибки можно лишиться водительских прав

Фото: РИА «Новости»

Даже обычная поездка после снегопада может обернуться штрафом, если водитель не очистил автомобиль. Причем в некоторых случаях владелец транспортного средства рискует не только деньгами, но и водительскими правами. Об этом 360.ru рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Особое внимание он посоветовал уделять регистрационным номерам. Нередко водители перед поездкой очищают лобовое стекло и фары, но забывают убрать снег с номерных знаков. Если осадки уже прекратились, сотрудники Госавтоинспекции могут заподозрить умышленное сокрытие номера. «Доказательством того, что вы преднамеренно совершили данные действия, будет являться то, что вы фары протерли, очистили от снега лобовое стекло, а регистрационный знак — нет», — предупредил Воропаев. Сам по себе снег на номере еще не доказывает умысел. За обычный нечитаемый регистрационный знак предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей. Если же установят умышленное сокрытие, наказание значительно серьезнее — штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Следить необходимо и за световыми приборами. Если фары покрылись снегом или грязью, водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Отдельное требование касается зимних шин. С 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей без зимней резины запрещена. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей.

Как оспорить штраф за скрытую снегом разметку

Фото: РИА «Новости»