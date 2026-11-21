Обгоны на заснеженных загородных трассах представляют серьезную опасность для автомобилистов. При возвращении на свою полосу водитель рискует потерять управление и оказаться на встречке. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов.

По его словам, особенно опасны участки дорог, на которых образовались снежный накат и колея. Водитель может успешно начать обгон, но при завершении маневра автомобиль уйдет в занос.

«Завершая маневр, он проваливается в занос, потому что действует неправильно, как правило, сбрасывает газ, пытается при появлении заноса ловить машину», — объяснил Осипов.

Эксперт предупредил, что в таких ситуациях автомобиль может оказаться на обочине или вылететь на встречную полосу. Последствия подобных ДТП бывают особенно тяжелыми.

Автоэксперт подчеркнул, что большая часть аварий с приходом первых холодов вызвана тем, что водители не поменяли покрышки или переоценили свои навыки.

Осипов рекомендовал автомобилистам выбирать скорость с учетом состояния дороги и не совершать рискованных маневров. Тем, кто сел за руль недавно, эксперт посоветовал пройти специальные зимние курсы контраварийной подготовки.

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