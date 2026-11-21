Автоюрист Воропаев: штраф за скрытую снегом разметку можно оспорить

Сильные снегопады заносят знаки разметки на российских трассах, что часто приводит к штрафам для автомобилистов. О способе оспорить наказание 360.ru рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Он подчеркнул, что нарушение на заснеженных трассах фиксируют камеры, поскольку расположение разметки заложено в программное обеспечение комплексов наблюдения.

«Можно сослаться на то, что разметка отсутствовала, поэтому привлечение к административной ответственности необоснованно», — пояснил Воропаев.

Возможность отмены штрафа зависит от дорожных знаков. Например, если стоп-линия скрыта снегом, но ее расположение обозначено соответствующим знаком, оспорить постановление будет сложнее.

В качестве доказательств автоюрист рекомендовал использовать фотографии и записи видеорегистратора, подтверждающие состояние дороги в момент нарушения.

Обжаловать штраф можно у вышестоящего должностного лица или в суде. По общему правилу на подачу жалобы отводится 10 дней со дня получения копии постановления.

Сильные снегопады ожидаются в Москве и Московской области на следующей неделе. Какие еще правила стоит соблюдать водителям, как не попасть в юз на обледеневших дорогах и как подготовить транспорт к поездкам в холода — в материале 360.ru.