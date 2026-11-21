Автоюрист Воропаев: за снег на автомобильных номерах можно лишиться прав

Занесенный снегом регистрационный номер автомобиля грозит водителю лишением прав на срок до трех месяцев. Об этом 360.ru рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Он пояснил, что некоторые автовладельцы перед выездом очищают стекла и фары, но забывают про номерные знаки. Если осадки уже прекратились, то сотрудники Госавтоинспекции могут заподозрить, что табличку скрыли умышленно.

«Доказательством того, что вы преднамеренно совершили данные действия, будет являться то, что вы фары протерли, очистили от снега лобовое стекло, а регистрационный знак — нет», — пояснил Воропаев.

Юрист подчеркнул, что за умышленное сокрытие номера транспортного средства наказывают штрафом до 5000 рублей или лишают водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Если же номер нечитаемый из-за обычного загрязнения, а умысел не установлен, водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

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