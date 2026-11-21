Ноябрь 2026 года вошел в тридцатку самых теплых месяцев за всю историю регулярных метеонаблюдений в Москве. Такие измерения ведут с 1891 года, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

За первые 20 дней месяца средняя температура в столице превышала климатическую норму. На главной метеостанции на ВДНХ за две декады зарегистрировали всего три ночи со слабыми заморозками. Минимальная температура в эти периоды опускалась до -0,8 градуса.

Теплее всего было 1 ноября, когда воздух прогрелся до +8,8 градуса. А самой теплой стала ночь на 20 ноября с температурой +5,8 градуса.

Однако до абсолютного рекорда месяца нынешнему ноябрю далеко. Шестого ноября 2013 года в Москве зафиксировали +16,2 градуса.

Синоптик Александр Шувалов сообщал, что всплеск тепла достиг пика, заморозки стоит ждать в ночь на 22 ноября. Климатическая зима в столице наступит в середине следующей рабочей недели.