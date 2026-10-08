Охотник разъяснил, как можно заинтересовать добывать хищников

В Башкирии решили доплачивать охотникам за добычу лисиц, волков и бурых медведей. Такой подход поможет привлечь людей к регулированию численности животных. Об этом 360.ru рассказал специалист по безопасности человека в природной среде, охотник и путешественник Михаил Ярин.

Ярин подчеркнул, что выплаты не отменяют правила охоты и не означают бесконтрольную добычу.

«Это не поощряет массовое убиение животных. Это не то, что ты пошел в лес, настрелял там зверя, пришел — и тебе дали миллион. Есть четкий порядок, в рамках которого идет стимуляция», — сказал Ярин.

По его мнению, вознаграждение может заинтересовать охотников добывать животных, на которых обычно невыгодно получать разрешение.

«Человек не пойдет покупать лицензию на медведя, потому что ему медведь этот не нужен. Его есть нельзя, шкуру деть некуда. А сил и средств для того, чтобы произвести охоту, требуется много», — пояснил специалист.

О том, как получить вознаграждение и что охотник вправе делать с добычей, — читайте в нашей статье.