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    Биолог Найденко допустил, что медведь-гибрид попал на Кунашир из другого региона

    Медведь с признаками белого и бурого видов мог попасть на Кунашир из другого региона. Место его рождения неизвестно, сообщил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко, передает Zvezdanews.

    Найденко отметил, что прежде бурые медведи на южных Курилах не водились. При этом он не исключил, что замеченный на Кунашире зверь родился в другом месте.

    По словам биолога, белые и бурые медведи могут встречаться при миграциях. Бурые заходят в тундру, а белые по рекам добираются до лесных массивов. В Северной Америке случаи скрещивания этих видов фиксируют регулярно.

    Найденко пояснил, что гибрид похож на очень светлого бурого медведя: у него округлая морда, тогда как у белого она вытянутая. Виды могут давать потомство при встрече, в том числе после дальних миграций в голодные периоды.

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