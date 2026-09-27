Биолог Найденко допустил, что медведь-гибрид попал на Кунашир из другого региона

Медведь с признаками белого и бурого видов мог попасть на Кунашир из другого региона. Место его рождения неизвестно, сообщил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко, передает Zvezdanews .

Найденко отметил, что прежде бурые медведи на южных Курилах не водились. При этом он не исключил, что замеченный на Кунашире зверь родился в другом месте.

По словам биолога, белые и бурые медведи могут встречаться при миграциях. Бурые заходят в тундру, а белые по рекам добираются до лесных массивов. В Северной Америке случаи скрещивания этих видов фиксируют регулярно.

Найденко пояснил, что гибрид похож на очень светлого бурого медведя: у него округлая морда, тогда как у белого она вытянутая. Виды могут давать потомство при встрече, в том числе после дальних миграций в голодные периоды.