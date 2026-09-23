Астрономическая осень пришла в Россию

В России в ночь на 23 сентября наступила астрономическая осень. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, указав, что это событие произошло в 03:05 по московскому времени.

Астрономической осенью называют момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария небесной сферы в Южное. Светило снова вернется в Северное полушарие в марте. Это происходит дважды в году — весной и осенью. Само небесное событие, фиксирующее переход, называют равноденствием.

«После этого перехода ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли — ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — пояснили астрономы.

Ранее почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков разъяснил, что дата равноденствия ежегодно смещается на один или два дня из-за различий между календарным и астрономическим циклами.