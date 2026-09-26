Биолог Мануков заметил, что позднее похолодание нарушает биоритмы животных

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков объяснил, что биологические часы животных и птиц реагируют на сокращение светового дня и похолодание. Долгое тепло нарушает их привычное поведение: млекопитающие медленнее накапливают жир и готовят укрытия, а некоторые грызуны сокращают запасы пищи.

Ежи и суслики могут позже уйти в спячку. Если морозы наступят резко, часть животных заснет там, где ее застало похолодание. Мануков отметил, что ежей можно обнаружить в лесу, на дачном участке или у дороги. Для зимовки им нужно сухое убежище — например, укрытие из сухих листьев или нора.

Для медведей поздняя спячка особенно опасна, пишет kp.ru.

При скудном питании они тратят энергию, истощаются и не успевают накопить достаточно жира. Это осложняет пробуждение весной; у медведиц может родиться меньше детенышей, и они будут слабее. Не залегшие в берлогу голодные медведи выходят к жилью людей, создавая угрозу для них и домашних животных.