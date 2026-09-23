Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на 23 сентября

В Московском регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами будут небольшие осадки, температура останется чуть выше климатической нормы. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, вытянувшегося на север от очередного черноморского циклона», — уточнил он.

Столбики термометров покажут +17…+19 градусов, в Подмосковье — +16…+21, на востоке — до +23. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление станет незначительно снижаться и достигнет 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

Завтра в Московском регионе ожидаются небольшие дожди, ночью +15-17 градусов, днем — +18-20.

Ранее Леус заявил, что за вторник в столице выпало 12% месячной нормы осадков, в разных районах столицы вылилось от четырех до 10 миллиметров дождя.