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    Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на 23 сентября

    Леус: в Московском регионе пройдут дожди, температура останется выше нормы

    Фото: РИА «Новости»

    В Московском регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами будут небольшие осадки, температура останется чуть выше климатической нормы. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

    «Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, вытянувшегося на север от очередного черноморского циклона», — уточнил он.

    Столбики термометров покажут +17…+19 градусов, в Подмосковье — +16…+21, на востоке — до +23. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление станет незначительно снижаться и достигнет 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

    Завтра в Московском регионе ожидаются небольшие дожди, ночью +15-17 градусов, днем — +18-20.

    Ранее Леус заявил, что за вторник в столице выпало 12% месячной нормы осадков, в разных районах столицы вылилось от четырех до 10 миллиметров дождя.

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