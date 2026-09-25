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    Биолог Кропачев объяснил, как распознать медведя, охотящегося на человека

    Медведь, который воспринимает человека как добычу, приближается бесшумно и не делает предупреждающих выпадов. Об этом рассказал доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев, передает ТАСС.

    По словам Кропачева, хищник держит голову поднятой, направляет уши вперед и не сводит глаз с человека. Зверь может идти по следу, а ночью — приблизиться к лагерю или зайти в населенный пункт.

    Кропачев пояснил, что при нападении медведь может бить человека в верхнюю часть тела. Характер травм зависит от обстоятельств встречи. По данным эксперта, у людей, спровоцировавших зверя, первые повреждения чаще приходятся на голову. У других пострадавших — на ноги; затем медведь может ранить голову и шею.

    Защитная реакция чаще возникает при неожиданной встрече в густом лесу, рядом с медвежатами или пищей. Обороняющийся медведь опускает голову, прижимает уши, фыркает, щелкает зубами, топает лапами или делает ложные выпады. Он стремится устранить угрозу, а не преследовать человека как добычу, сообщает Ura.ru.

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    Изображение создано при помощи нейросети