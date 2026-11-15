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    Биолог Крючкова предупредила, что лох узколистный быстро распространяется и вытесняет местные виды

    Владельцам дачных участков может грозить штраф до 50 тысяч рублей за непринятие мер по уничтожению лоха узколистного. Минприроды РФ включило его в перечень опасных инвазивных растений в Южном и Приволжском федеральных округах, сообщает Zvezdanews.

    Заместитель директора по научной работе Главного ботанического сада РАН, ведущий научный сотрудник Виктория Крючкова объяснила, что лох узколистный быстро захватывает новые территории. Способность вытеснять местные виды стала причиной его включения в перечень.

    Раньше растение специально высаживали в лесополосах вдоль полей для защиты. Однако оно стало распространяться за пределы отведенных полос.

    По словам Крючковой, этот близкий родственник облепихи не представляет прямой угрозы жизни человека. Опасность он несет для экосистемы.

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