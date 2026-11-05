Жителей Москвы предупредили о заморозках в выходные

Метеоролог Заводченков: ночью в Москве в выходные похолодает до −3 градусов

В выходные температура в Москве ночью опустится до −3 градусов, а утром на дорогах может появиться лед. Такой прогноз ИС «Вести» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

На большей части территории Центральной России в выходные ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом температура там останется немного выше, чем в Московском регионе.

«Днем в Москве +1…+4, а с выходных и в столицу придут ночные заморозки до 0…-3. По утрам мегаполис станет покрываться ледяной коркой», — спрогнозировал Заводченков.

Ранее в городе и области объявили желтый уровень погодной опасности. В ночь на 5 ноября в регионе спрогнозировали гололедицу, а накануне в Москве, на метеостанции ВДНХ, зафиксировали первый снег.