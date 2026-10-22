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    «Яндекс Пэй» восстановил основные функции после сбоя

    Фото: РИА «Новости»

    Платежный сервис «Яндекс Пэй» восстановил основную функциональность после масштабного сбоя. Об этом сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

    Сейчас пользователи снова могут переводить деньги и оплачивать покупки. Возобновилось открытие вкладов и накопительных счетов. В сервисе «Сейвы» доступен перевод средств между счетами и на карту «Пэй», а также проверка баланса.

    Кроме того, можно оформить виртуальные и пластиковые карты, активировать платежные стикеры и платить по QR-коду. Начисление кешбэка также вернулось.

    Оплата картой «Супер Сплита» возобновилась для миллионов клиентов, но пока работает не у всех. Постепенно возвращается возможность покупать частями в магазинах-партнерах.

    С 16 октября в обычном режиме проходят операции по погашению задолженности.

    Ранее «Яндекс» восстановил доступ к многим городским сервисам.

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