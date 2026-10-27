Путин назвал Россию страной — лидером по запасам природного газа

Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа и считается ответственным поставщиком топлива за рубеж. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Глава государства принял участие в саммите Форума стран — экспортеров газа.

«Россия является одним из ключевых участников глобального газового рынка. Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче», — подчеркнул он.

По его словам, в России создали уникальный производственный комплекс, благодаря которому можно диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию.

Это оборудование используется для экономического роста, добавил Путин. Он уточнил, что другие страны считают Россию надежным, предсказуемым партнером.

Во время саммита президент также высказался о ситуации с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2». Он охарактеризовал их подрыв как неприкрытые теракты.