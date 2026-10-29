В порт Петербурга ввезли 435 тысяч тонн животноводческой продукции

Через Большой морской порт Санкт-Петербурга к 22 октября 2026 года ввезли 435,7 тысячи тонн продукции животного происхождения и 226 тысяч литров жидкостей. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Большую часть импорта составили рыба и морепродукты — 217 тысяч тонн, а также мясо и мясные товары — 151 тысяча тонн. Кроме того, в город поступило 50 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, 8,9 тысячи тонн молочной продукции и 7,8 тысячи тонн других продуктов.

Наибольшую динамику роста продемонстрировали корма и добавки — их ввоз увеличился на 38,9%. Импорт мяса птицы вырос на 33,5%, рыбы — на 4,1%, а поставки свинины подскочили в 38,5 раза. Основными поставщиками стали Бразилия, Китай, Чили, Эквадор, Аргентина, Индия и ряд других стран. Вся продукция прошла ветеринарный контроль.