RT: вторая официальная работа может увеличить будущую пенсию

Дополнительный заработок может повысить будущую страховую пенсию, но только в пределах годового лимита пенсионных коэффициентов. Об этом рассказал юрист Вадим Виноградов, сообщает RT .

При официальной работе в двух местах оба работодателя уплачивают страховые взносы. Они суммируются на индивидуальном лицевом счете. При этом работа по совместительству не удваивает страховой стаж: один и тот же календарный период учитывают только один раз.

Виноградов пояснил, что размер страховой пенсии зависит от числа накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). За год можно получить не более десяти ИПК независимо от количества работодателей. Поэтому одна высокооплачиваемая работа может принести столько же коэффициентов или больше, чем две работы.

Вторая работа повысит пенсию, если зарплата на основном месте не позволяет достичь годового лимита. Если десять ИПК уже сформированы, дополнительный заработок не увеличит их число за тот же год, пишет «ФедералПресс».

Проверить накопленные коэффициенты и сведения от работодателей юрист посоветовал по выписке из индивидуального лицевого счета. Ее можно получить через «Госуслуги» или в Социальном фонде России. Если данные об официальной работе отсутствуют, Виноградов рекомендовал обратиться к работодателю и в фонд.