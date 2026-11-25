Экспорт топлива в Европу снизился на 11% в связи с приостановкой работ на пяти газовых месторождениях в Норвегии. Об этом в социальной сети X заявил швейцарский аналитик Джек Пранделли.

Он уточнил, что на объектах начали проводить ремонтные и плановые технические работы.

Норвегия занимает второе место среди поставщиков газа в ЕС. Из-за снижения транзита топлива возникла обеспокоенность на газовом рынке. По мнению специалистов, цены на газ в Европе могут подняться.

Представители Министерства нефти и энергетики Норвегии пока не комментировали ситуацию с приостановкой работ на месторождениях.

Ранее стоимость европейского газа поднялась на 8,6% на фоне сообщений о предстоящих холодах. В хранилищах запасы остаются ниже сезонной нормы. Также на рынок оказывают давление ограниченные поставки СПГ на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана.