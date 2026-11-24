Норвежская компания Equinor заключила соглашение о поставках газа в ФРГ до 2044 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу поставщика.

«Equinor будет поставлять природный газ германской компании VNG до конца 2044 года», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что этот 18-летний контракт станет самым долгосрочным после соглашения, заключенного в 1986 году с консорциумом западногерманских компаний.

Equinor обязалась поставлять до 1,4 миллиарда кубометров голубого топлива импортеру из восточногерманской Саксонии начиная с 1 января 2027 года.

В августе компания уже заключила крупное долгосрочное соглашение с импортером Uniper из западногерманского Дюссельдорфа. Оно предусматривает поставки до 2,9 миллиарда кубометров газа в течение 15 лет с 2027 по 2041 год.

Ранее глава Equinor Андерс Опедаль предупредил европейцев об уязвимости зимой из-за ситуации с газом. Он напомнил, что уровень запасов в хранилищах сейчас самый низкий за последние 15 лет