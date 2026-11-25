Минфин призвал наложить пошлину на деликатесы из недружественных стран

Минфин предложил установить пошлину в размере 15% на деликатесы из недружественных стран. Об этом в кулуарах Совета Федерации заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, сообщило РИА «Новости» .

Пошлину планируют наложить на некоторые импортные продукты с 1 января 2027 года. В список включат пармезан, хамон, трюфели, морские деликатесы и другую еду.

«Соответствующие предложения мы в Минэкономразвития направили, вопрос будет рассмотрен», — процитировал ТАСС Сазанова.

По его словам, в документ включили все предложения от сенаторов и парламентариев.

Ранее депутаты Госдумы призвали ввести ограничения на показ иностранных фильмов в кинотеатрах. Парламентарии предложили установить «квоту для национальных фильмов», которая не будет превышать половины дней квартала и составит около 45 дней.

Если инициативу примут, в некоторые периоды кинотеатры не смогут показывать зарубежные картины или введут минимальную долю времени показа отечественного кино.