В Подольске поздравили столетнего ветерана Бориса Геренрота

В Подольске поздравили со 100-летием участника Великой Отечественной войны, доцента кафедры теории и истории права факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Бориса Геренрота. Об этом сообщили в Подольском управлении социальной защиты населения.

С юбилеем ветерана приехал поздравить исполняющий обязанности начальника управления Николай Шестаков. Он вручил Борису Александровичу ценные подарки и передал ему пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, бодрости, благополучия и долгих счастливых лет в окружении родных, близких, коллег и учеников от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В 1941 году Геренрот мечтал поступить в Первую московскую авиационную спецшколу, но его зачислили в артиллерийскую спецшколу. Уже в сентябре 1941 года он вместе с сокурсниками помогал артиллерийским расчетам, подносил боеприпасы.

Младший лейтенант Геренрот сражался на 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах. После Победы он продолжил службу в рядах Вооруженных Сил до 1971 года и завершил ее в звании полковника.

За мужество и героизм Геренрот награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени. Ему присвоены почетные звания «Ветеран военной службы» и «Почетный гражданин Городского округа Подольск».