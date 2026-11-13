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    Россиянам объяснили, почему важно следить за кредитной историей

    Директор по развитию финпродуктов Гамзаев: данные о долгах нельзя стереть

    Банки и микрофинансовые организации оценивают надежность заемщика по кредитной истории. Директор по развитию финансовых продуктов Сравни Магомед Гамзаев объяснил, как проверять этот отчет и выявлять ошибки, сообщает PITER.TV.

    Кредитная история содержит сведения о кредитах, картах и долгах, включая коммунальные платежи, алименты и судебные взыскания. Она может начаться с покупки телефона в рассрочку или первого судебного долга. Банки, микрофинансовые организации и госорганы передают данные в бюро кредитных историй. Сведения об одном человеке могут храниться в нескольких бюро.

    По словам эксперта, финансовые маркетплейсы позволяют бесплатно проверять историю и примерный рейтинг до четырех раз в год. Они собирают информацию из крупных бюро. Средний рейтинг в России составляет 584 балла из 999. В Москве и Подмосковье он достигает 643 баллов, в Санкт-Петербурге и области — 629.

    Предложения удалить достоверные сведения за деньги — обман. Оспорить можно ошибки и кредиты, оформленные без согласия человека. Записи хранятся семь лет с последнего изменения, но сильнее всего на рейтинг влияют события последних пяти лет. Регулярная проверка помогает вовремя находить неточности.

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